Raphinha'dan eleştirilere ilginç tepki!

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, futbolcuların eleştirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Raphinha yaptığı açıklamada, "Futbolda baskı çok fazla var. Sosyal medyanın olmadığı dönemde futbol oynamadığım için eski dönemle kıyaslama yapamam ama insanlar her şeyi konuşmayı hakları olduğunu sizin de susmanız gerektiğini düşünüyorlar. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işi yaptığım için şanslıyım ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.



Yıldız futbolcu ayrıca, "Bir şeyler ters gider gitmez insanlar hemen eleştirilere başlıyor. Bir avukat, aldığı davayı kazanamayınca onun sosyal medya hesabına gidip berbat biri olduğunu söylüyor musunuz? Sonuçta biz de işimizi yapıyoruz." diye konuştu.



27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barça'da 14 maça çıktı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



