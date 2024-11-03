Raphinha'dan eleştirilere ilginç tepki!

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, futbolcuların eleştirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Raphinha'dan eleştirilere ilginç tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 13:34
Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, futbolcuların eleştirilmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Raphinha yaptığı açıklamada, "Futbolda baskı çok fazla var. Sosyal medyanın olmadığı dönemde futbol oynamadığım için eski dönemle kıyaslama yapamam ama insanlar her şeyi konuşmayı hakları olduğunu sizin de susmanız gerektiğini düşünüyorlar. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu işi yaptığım için şanslıyım ama bunun için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Yıldız futbolcu ayrıca, "Bir şeyler ters gider gitmez insanlar hemen eleştirilere başlıyor. Bir avukat, aldığı davayı kazanamayınca onun sosyal medya hesabına gidip berbat biri olduğunu söylüyor musunuz? Sonuçta biz de işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barça'da 14 maça çıktı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery