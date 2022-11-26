Raphinha: "Brezilyalılar, Neymar'ı hak etmiyor!"

Brezilya Milli Takımı oyuncularından Raphinha, takım arkadaşı Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Raphinha: 'Brezilyalılar, Neymar'ı hak etmiyor!'
Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha, milli takım arkadaşı Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Neymar'ın yeterince saygı görmediğini söyleyen Raphinha, "Arjantinliler, Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Ronaldo'ya kral gibi davaranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip edemeyeceği henüz belli değil.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
Son Dakika Haberleri
Neymar için bilerek sakatlama iddiası!
Neymar için bilerek sakatlama iddiası!
Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü!
Lucas Hernandez, futbolu bırakmayı düşündü!
Raphinha:
Raphinha: "Brezilyalılar, Neymar'ı hak etmiyor!"
Lewa, Dünya Kupası
Lewa, Dünya Kupası'nda 'ben de varım' dedi!
Victor Nelsson, Fransa karşısında 11
Victor Nelsson, Fransa karşısında 11'de