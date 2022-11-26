Raphinha: 'Brezilyalılar, Neymar'ı hak etmiyor!'

Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha, milli takım arkadaşı Neymar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Neymar'ın yeterince saygı görmediğini söyleyen Raphinha, "Arjantinliler, Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Ronaldo'ya kral gibi davaranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.



Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip edemeyeceği henüz belli değil.



