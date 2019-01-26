Raphael Veiga kimdir, kaç yaşındadır? Fenerbahçe'nin transfer hedefi Raphael Veiga

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Raphael Veiga'nın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak edenler buraya... Peki Fenerbahçe, Raphael Veiga için KAP'a bildirim yaptı mı? Fenerbahçe oyuncunun bonservisi için ne kadar ödeyecek? İşte tüm detaylar haberimizde...FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFER HEDEFİ Devre arası transfer döneminde Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.
Brezilya basınının haberine göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Raphael Veiga
için kulübü Palmeiras'a 1.5 milyon euro
teklif yaptı.TEKLİFİ DÜŞÜK BULDULAR
Ancak Palmeiras, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Atletico Paranaense
'de geçiren ve performansı ile göz dolduran Veiga için Fenerbahçe'den gelen 1.5 milyon euroluk teklifi düşük buldu ve reddetti.
Fenerbahçe'nin Raphael Veiga'yı transfer etmek için teklifini daha çok yükseltmesi beklenirken, orta sahanın ortasında forma giyen genç futbolcunun cephesinden transfer için bir açıklama gelmedi.
RAPHAEL VEIGA KİMDİR?
Geçen sezonu Atletico Paranaense'de kiralık olarak geçiren Veiga, toplam 71 maça çıkarken 13 gol ve 12 asist üretti.
1995 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu, kariyerini Coritiba, Palmeiras takımlarında geçirdi.