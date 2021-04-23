Raphael Varane için iki seçenek: PSG - Manchester United!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Raphael Varane'ın gelecek sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin olduğu yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Raphael Varane için iki seçenek: PSG - Manchester United!
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23 Nisan 2021 17:07
İspanya La Liga devi Real Madrid'in savunma oyuncusu Raphael Varane'ın gelecek sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

İspanyol basınının haberine göre; Fransız stoper, 2022 yazında sona erecek sözleşmesi sonrasında daha iyi bir kontrat sunulmazsa Real Madrid'den ayrılacak.

Öncelikli seçeneği Real Madrid ile kontrat yenilemek olan Varane'ın olası ayrılığı sonrası Paris Saint-Germain'den gelen teklifi kabul edeceği ve Fransız ekibine gideceği belirtildi. Fransız futbolcunun PSG sonrası bir diğer tercihinin ise Manchester United olabileceği aktarıldı.

Bu sezon Real Madrid ile 37 resmi maça çıkan Varane, 2 gol kaydetti.



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