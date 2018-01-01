Ranked'da neler oluyor?

Büyük bir çoğunluğun bildiği gibi Blizzard Hearthstone Ekibi , Mart ayından itibaren oyuncuların artık vardıkları en yüksek Rank'ten sadece 4 Rank aşağıda başlayacağını duyurdu. Birçok kişi tabi ki de bu fikri benimsedi hatta Hearthstone ekibi bir karar verdiğinde ilk kez bu kadar pozitif tepki almış olabilir. Haberler güzeldi artık yüksek Rank'te bitiren oyuncular başlangıçtaki çileyi çekmek zorunda kalmayacaktı. Her şey çok güzel giderken peki Mart ayı başladığında ne oldu?



Önce Asya Bölgesi resetlendiği için ilk haberler oradan geldi. Bazı oyuncular Rank 4 ten Legend seviyesine sadece 4 maç kazanarak çıktıklarını iddia ediyordu. Bazı oyuncular ise Legend seviyesinde bitirmesine rağmen Rank 16'dan başladıklarını söylüyordu. Avrupa'da hala kıran kırana bir puan mücadelesi sürerken dikkatler o yöne çevrilmedi. Ancak Avrupa'da da reset zamanı gelince gerçekten garip şeyler oldu. Kimileri jet hızıyla legend olurken aynı Asya'daki gibi Legend bitirmesine rağmen Rank 16'dan başlayan oyuncular oldu.



Bu beklenmeyen ve absürt nitelikteki sorunlar bazı oyuncuların avantajlı bazılarının ise oldukça zaman kaybı yaşamasına neden olacak şekilde dezavantajlı başlamasına sebep oldu. Şikayetler ve sorunlar arttığı esnada Blizzard Hearthstone Ekibi duruma el attı ve Ranked Mode'unu yeni bir haber gelene kadar kapatacağını duyurdu.



Uzun bir süre kapalı kalan Ranked Mode sonunda açıldı ancak bu sefer de başka gariplikler vardı. Bazı oyuncular oyuna girdiğinde kendilerini Rank 1 ve son yıldızda buldular. Bazıları da başka olmaması gereken Rank'lerde. Blizzard kaybolan süreyi bu şekilde örtmek istemiş olsa da kimi neye göre seçti bir bilgi yok.



Özete gelecek olursak, mükemmel bir düşünce olsa da yeni Ranked sistemi yürürlüğü oldukça olaylı girdi. Blizzard oluşan sorunlardan ötürü her oyuncuya 3 Pack hediye etme kararı aldı. Packlerin ne zaman geleceği bilinmiyor ancak yakın zamanda gelecektir. Şimdilik haberler bunlar. Bakalım yeni sistemde başka buglarla karşılaşacak mıyız?





Yazar: Alparslan "Woven" KILIÇ



