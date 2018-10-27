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Ranieri: "Ronaldo aynı Maradona gibi..."

Claudio Ranieri, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'yu Maradona'ya benzetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ranieri: 'Ronaldo aynı Maradona gibi...'
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27 Ekim 2018 23:47
Juventus, Inter, Roma, Chelsea ve Leicester City'nin eski teknik direktörü Claudio  Ranieri, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"MARADONA GİBİ..."

Cristiano Ronaldo ile Maradona'yı benzeten Ranieri, "Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasını, Maradona'nın Napoli'ye giderek İtalyan futbolunun krizden çıkmasına yardım etmesine benzetiyorum. Juventus dikkat çekici bir hareket yaptı ve her takımın bir adım önünde olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN GEREKİYOR"

Milan'ın teknik direktörü Gattuso'ya destek çıkan Ranieri, "Milan'ın insanların söylediği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Gattuso iyi işler yapıyor. Zamana ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

"İNGİLTERE'DE ÇALIŞMAK..."

Tekrar takım çalıştırmak istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Benim arzum tekrar çalışmak. İtalya ya da başka bir ülkede olması önemli değil. İngiltere'de çalışmanın çok keyifli olduğunu söylemem gerek" dedi.

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