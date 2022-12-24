Ranieri eski takımına geri döndü

Serie B ekiplerinden Claudio Ranieri, Cagliari'yle 2025'e kadar anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ranieri eski takımına geri döndü
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24 Aralık 2022 09:35
İtalyan teknik adam Claudio Ranieri, Serie B ekiplerinden Cagliari'nin başına geçti.

Yapılan açıklamada Fabio Liverani ile yollarını ayıran Cagliari'nin Ranieri'yle 2025'e kadar sözleşme yapıldığı ifade edildi.

Cagliari'nin 2,5 yıl çalıştıracak olan Ranieri, daha önce 1988-1991 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Cagliari, oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet 7 beraberlik alarak 22 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

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