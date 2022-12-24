Ranieri eski takımına geri döndü

İtalyan teknik adam Claudio Ranieri, Serie B ekiplerinden Cagliari'nin başına geçti.
Yapılan açıklamada Fabio Liverani ile yollarını ayıran Cagliari'nin Ranieri'yle 2025'e kadar sözleşme yapıldığı ifade edildi.
Cagliari'nin 2,5 yıl çalıştıracak olan Ranieri, daha önce 1988-1991 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Cagliari, oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet 7 beraberlik alarak 22 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
Yapılan açıklamada Fabio Liverani ile yollarını ayıran Cagliari'nin Ranieri'yle 2025'e kadar sözleşme yapıldığı ifade edildi.
Cagliari'nin 2,5 yıl çalıştıracak olan Ranieri, daha önce 1988-1991 yılları arasında takımın teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Geçtiğimiz sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Cagliari, oynadığı 18 karşılaşmada 5 galibiyet 7 beraberlik alarak 22 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.
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