Milan'ın başına geçmeye hazırlanan Ralf Rangnick, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden yapılanmanın merkezine koyacak.La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre; Alman teknik adam, sezon biter bitmez Milan'ın kontrolünü alacak. Rangnick, yeni dönemde takımın merkezine Hakan Çalhanoğlu'nu koymayı planlıyor.Milan ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun yakın gelecekte kulübüyle de sözleşme uzatmasının beklendiğinin altı çizildi.Hakan Çalhanoğlu, Temmuz 2017'de Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer oldu. 26 yaşındaki milli yıldız, bu sezon 25 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı.