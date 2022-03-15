Rangnick'ten Ronaldo övgüsü!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler kullandı.



Alman teknik adam, "Ronaldo'nun asıl becerisi gol atmak ve bunu Tottenham karşılaşmasında gösterdi. Her oyuncu böyle gol atamaz." ifadelerini kullandı.



"Ronaldo'ya uyum sağlamanız gerekiyor mu?" sorusuna Rangnick, "Teknik direktör, takım için neyin en iyi olacağını düşünmelidir. Bu yüzden bazen Ronaldo gibi bir ismi oyundan çıkarabilir ya da bir hafta dinlendirmek için karar vermem gerekebiliyor." açıklamasında bulundu.



Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United, formasıyla çıktığı 31 maçta, 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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