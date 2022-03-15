Rangnick'ten Ronaldo övgüsü!

Manchester United Menajeri Ralf Rangnick, takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Rangnick'ten Ronaldo övgüsü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 21:28
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da teknik direktör Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler kullandı.

Alman teknik adam, "Ronaldo'nun asıl becerisi gol atmak ve bunu Tottenham karşılaşmasında gösterdi. Her oyuncu böyle gol atamaz." ifadelerini kullandı.

"Ronaldo'ya uyum sağlamanız gerekiyor mu?" sorusuna Rangnick, "Teknik direktör, takım için neyin en iyi olacağını düşünmelidir. Bu yüzden bazen Ronaldo gibi bir ismi oyundan çıkarabilir ya da bir hafta dinlendirmek için karar vermem gerekebiliyor." açıklamasında bulundu.

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United, formasıyla çıktığı 31 maçta, 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.