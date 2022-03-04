Rangnick'ten Klopp ve Pep'e övgü!

Manchester United'ın teknik direktörü Ralf Rangnick, Manchester City maçı öncesi konuştu.



Sizden sonra gelecek olan teknik direktör United'a net bir kimlik verebilecek mi? sorusunu cevaplayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bilmiyorum. Bu tabii ki gelecek sezon Manchester United'a gelecek teknik direktöre bağlı. Her antrenörün kendi fikri vardır. Benim şu anda yapmam gereken yüksek seviyede çalışmaya devam etmek." dedi.



"PEP İLE KLOPP EN İYİSİ"



Liverpool teknik direktörü Klopp ile Manchester City'nin çalıştırıcısı Guardiola'dan da bahseden Rangnick, "Bana göre Jürgen Klopp ve Pep Guardiola Avrupa'nın en iyi iki teknik direktörü. Onlar net futbol fikirlerine ve kendi vizyonlarına sahip menajerler." ifadelerini kullandı.



Mancchester United 6 Mart Pazar günü deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek.





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