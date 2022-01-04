Rangnick: 'Gördüm ki bu takımda yapılacak çok iş var'

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, takımın başında aldığı ilk mağlubiyetin ardından konuştu.



1-0'lık Wolves yenilgisinin ardından konuşan Rangnick, takımın gidişatı nedeniyle ligi ilk 4'te bitirip bitiremeyeceğine ilişkin soruya, "Ben bir şeyin garantisini veremem. Bu maçtan sonra ilk 4'e girmek için yüzde 100 ikna olduğumu söylersem insanların bana inanacağını düşünmüyorum" sözlerini kullandı.



Rangnick işinin çok zor olduğunun bilincinde olduğunu belirterek "Ben sonunda başaracağımıza inanıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, Wolves maçından sonra yapacak işimizin çok daha fazla olduğunu görmüş oldum" diye konuştu.



Manchester United 19 haftası geride kalan Premier Lig'de 31 puanla 7. sırada bulunuyor ve ezeli rakibi lider Manchester City ile arasında 22 puan fark bulunuyor.



Alman teknik adam Manchester United'ın başında çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.





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