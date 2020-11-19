Rangerslı 2 futbolcuya 7'şer maçlık 'izolasyon' cezası

Galsgow Rangers'ta forma giyen iki futbolcuya sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 7'şer maç ceza kesildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rangerslı 2 futbolcuya 7'şer maçlık 'izolasyon' cezası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2020 17:09
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ta forma giyen Jordan Jones ve George Edmundson, izolasyon kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7'şer maç men cezası aldı.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, katıldıkları bir partide sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 2 futbolcuya 7'şer maç ceza verildiği belirtildi.

Rangers, kasım ayı başında yaşanan olayın ardından Jones ve Edmundson'u kadro dışı bırakarak 14 gün karantinaya girmeleri yönünde karar almıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için