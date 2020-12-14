Rangers'ın sağ beki hem gol hem asist kralı

İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sergilediği performansla göz kamaştırıyor.



29 yaşındaki savunmacı golleri ve asistleriyle ilginç bir istatistik yakaladı. James Tavernier sağ bek olmasına rağmen ligde 11 gol atarken, 8 de gol pası verdi.



HEM GOL HEM ASİST KRALI



İngiliz oyuncu Tavernier, İskoçya Ligi'nde hem gol hem de asist kralı konumunda bulunuyor.



Bu sezon toplamda ise 26 maçta 17 gol ve 12 asistlik performansa ulaştı



Tavernier, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesi maçında da sarı kırmızılılara gol atmış ve turu İskoç ekibinin geçmesinde başrol isimlerden biri olmuştu. Tavernier, 2015'te Wigan'dan 250 bin euro bedelle alınmıştı.



