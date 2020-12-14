Rangers'ın sağ beki hem gol hem asist kralı

Rangers'ta forma giyen James Tavernier sağ bek olmasına karşın 11 gol, 8 asistlik performansla göz kamaştırıyor. 19 gole direkt katkı yapan tecrübeli oyuncu hem gol hem de asist kralı konumunda bulunuyor

Haber; Sporx.com dış haberler
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Rangers'ın sağ beki hem gol hem asist kralı
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14 Aralık 2020 11:19
İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier, sergilediği performansla göz kamaştırıyor.

29 yaşındaki savunmacı golleri ve asistleriyle ilginç bir istatistik yakaladı. James Tavernier sağ bek olmasına rağmen ligde 11 gol atarken, 8 de gol pası verdi.

HEM GOL HEM ASİST KRALI

İngiliz oyuncu Tavernier, İskoçya Ligi'nde hem gol hem de asist kralı konumunda bulunuyor.

Bu sezon toplamda ise 26 maçta 17 gol ve 12 asistlik performansa ulaştı

Tavernier, Galatasaray ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön elemesi maçında da sarı kırmızılılara gol atmış ve turu İskoç ekibinin geçmesinde başrol isimlerden biri olmuştu. Tavernier, 2015'te Wigan'dan  250 bin euro bedelle alınmıştı.



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