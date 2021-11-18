Rangers, Van Bronckhorst ile imzaladı!

Rangers, Steven Gerrard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.



İskoç ekibinde 3 sezon oynayan Van Bronckhorst, buradaki başarılı performansının ardından Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda oynamış ve Hollanda Milli Takımı'nda da değişilmez sol çizgi oyuncusu olmuştu.



46 yaşındaki Hollandalı, son olarak geçen yıl Guangzhou City'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adam 1 yıllık Guangzhou macerasının ardından yaklaşık 1 yıldır da takım çalıştırmıyordu.





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