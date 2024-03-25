Rangers'ta Rıdvan Yılmaz kararı!

Rangers'ta sezonun ilk yarısında çoğunlukla takımın diğer sol beki Borna Barisic'in arkasında yedek kalan Rıdvan Yılmaz, son aylarda ise formayı kaptı.



Devre arasında Galatasaray'ın da içlerinde olduğu bazı kulüplerle ismi anılan Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor.



Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers'ın, Rıdvan'ı takımda tutacağı öğrenildi.



Rangers'ta bu sezon 28 maçta sahaya çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





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