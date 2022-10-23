İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta işler yolunda gitmiyor. Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın da formasını giydiği Rangers'ta Giovanni van Bronckhorst'un koltuğu sallanıyor. Hollandalı teknik direktörün geleceği tartışma konusu oldu.



TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ



Rangers evinde Livingston ile 1-1 berabere kalırken maç sonunda Giovanni van Bronckhorst yaşadığı hayal kırıklığını anlattı. Rangers taraftarlarının protesto ettiği Giovanni van Bronckhorst yaşanan puan kaybı için üzgün olduklarını dile getirdi.



"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"



Gio, "Taraftarlarımız gibi ben de üzgünüm. Performansımızdan memnun değilim. İtiraf etmem gerekirse ben de hayal kırıklığı yaşadım ve kendimi kötü hissediyorum" dedi.



"SORUMLUSU BENİM"



Rangers Teknik Direktörü, "Her zaman üstümde bir baskı hissediyorum. Ama sonuçlardan ben sorumluyum. Bu beraberlik de yine benim sorumluluğumda. Kadro, yapı, yedek oyuncular... Seçimlerim sebebiyle baskı hissettiğim doğru" ifadelerini kullandı.



Daha önce Giovanni van Bronckhorst'a istifa edip etmeyeceği sorulurken Hollandalı, "İşimi kaybetmekten korkmuyorum. Ama kulübü hedeflerine ulaştırmak gibi bir amacım var. Bunu birlikte başaracağız" yanıtını vermişti.



AYRILIK, RIDVAN'I DA ETKİLEYECEK



Futbolculuğu döneminde unutulmaz sol bek oyuncularından biri olan Giovanni van Bronckhorst'un geleceği Rıdvan Yılmaz'ın da kaderini belirleyecek. 1-1 biten Livingston maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan milli futbolcu Borna Barisic'in yüksek formu sebebiyle yeterince şans bulamıyor.



ELEŞTİRİLER DE VAR



Bu arada İskoçyalı eski orta saha oyuncusu Leanne Crichton, takımın gidişatı hakkında yorumlar yaptı. Crichton, "Ibrox'taki hayal kırıklığını net şekilde görüyoruz. Van Bronckhorst'un bun kötü gidişat sonrası yaşananlardan sağ çıkıp çıkmayacağından emin değilim"





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