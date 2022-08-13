Rangers, St. Johnstone'ı farklı geçti; 4-0

İskoçya Ligi'nde 3. hafta maçında Rangers, St. Johnstone'ı ağırladı. Maçta kazanan 4-0'lık skorla Rangers oldu.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz maça yedek kulübesinde başladı ama şans bulamadı.
Evinde Rangers'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Malik Tillman, 62. dakikada Antonio Colak, 80. dakikada Scott Arfield ve 83. dakikada Tom Lawrence kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Rangers puanını 9'a yükseltti. St. Johnstone 3 puanda kaldı.
Rangers hafta içi Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Sonrasında Hibernian deplasmanına konuk olacak.
Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz maça yedek kulübesinde başladı ama şans bulamadı.
Evinde Rangers'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Malik Tillman, 62. dakikada Antonio Colak, 80. dakikada Scott Arfield ve 83. dakikada Tom Lawrence kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Rangers puanını 9'a yükseltti. St. Johnstone 3 puanda kaldı.
Rangers hafta içi Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Sonrasında Hibernian deplasmanına konuk olacak.
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