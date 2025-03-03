Glasgow Rangers'ın savunmacısı Leon Balogun, 6 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16'da Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
"MOURINHO; ÇOK KEYİF ALIYORUM!"
Mourinho'nun futbol dünyasında özel bir karakter olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu,"Sanırım Mourinho'ya karşı sadece bir kez oynadım. O da Premier Lig'deki ilk maçımdı ve onu (Manchester United) Brighton ile evimizde 3-2 yenmiştik. Yani bu çok güzel bir anıydı. O çok ama çok büyük bir karakter. Futbol dünyasında çok büyük bir teknik direktör ve Mourinho'ya çok saygı duymanız gerekiyor. Ben şahsen Mourinho'nun basın toplantılarından keyif alıyorum çünkü sanırım pek çok insan ona kibirli diyor. Olabilir ama bence o çok özel bir karakter. Ve bence futbolu eğlenceli kılmak için çok genel olmayan birkaç karaktere ihtiyacınız var. Ayrıca size (medyaya) hakkında yazacak bir şeyler veriyor." dedi.
"FENERBAHÇE DEPLASMANI BÜYÜK FIRSAT!"
Fenerbahçe deplasmanını takımı için önemli bir fırsat olarak gören 36 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe deplasmanı bizim için büyük bir fırsat. İç sahada yaşananlardan sonra ilk maçı deplasmanda oynamamızın ve taraftarları yeniden yanımıza çekmenin faydası olabilir. Ancak yine de İstanbul'da iyi bir sonuç alabilmek için bugünden itibaren en az iki büyük adım atmamız gerekiyor. Muhtemelen bir hafta sonra tekrar Avrupa futbolu oynayacak olmamız da bize yardımcı olacaktır. Yani bu büyük bir şans, büyük bir fırsat. Maça gerçekten her şeyimizi koymamız gerekiyor. Bunu zaten yapmak zorundayız ama şimdi daha da fazla." ifadelerini kullandı.
Rangers oyuncusu Leon Balogun'dan Mourinho övgüsü!
Glasgow Rangers'ın stoperi Leon Balogun, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.
Glasgow Rangers'ın savunmacısı Leon Balogun, 6 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16'da Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
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