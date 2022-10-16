Rangers kendine geldi! Rıdvan Yılmaz...

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında dağılan Rangers, İskoçya liginde deplasmanda Motherwell ile karşılaştı. Kazanan Rangers oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rangers kendine geldi! Rıdvan Yılmaz...
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16 Ekim 2022 17:04
İskoçya Ligi'nin 11. haftasında Rangers deplasmanda Motherwell ile karşılaştı. Fir Park'ta oynanan ve 8500 kadar taraftarın izlediği maçı Rangers 2-1 kazandı.

RANGERS İSTEDİĞİNİ ALDI

Maçta Rangers'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Tillman ile 69. dakikada Lundstram attı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise McKinstry 77. dakikada kaydetti.

RIDVAN OYNAMADI, BARISIC ASİST YAPTI

Rangers'ta milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz kadroda yer alsa da süre alamadı. Öte yandan Rıdvan Yılmaz'ın rekabet halinde olduğu Barisic, ikinci golde asist yaptı ve performansıyla öne çıkmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 7-1 kaybeden Rangers ligde üst üste 4 galibiyet alarak kendine geldi.

RANGERS, CELTIC'İ TAKİPTE

Bu sonucun ardından Rangers 25 puana ulaştı ve Celtic'i takibini sürdürdü. Motherwell ise 13 puanda kaldı. Rangers bir sonraki maçını sahasında Livingston ile oynayacak. Motherwell ekibi de evinde Aberdeen'e karşı 3 puan mücadelesi verecek.

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