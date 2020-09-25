Rangers - Galatasaray ne zaman nerede saat kaçta hangi kanalda canlı tv izle dinle

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turuda Glasgow Rangers ile eşleşti ve herkes Rangers - Galatasaray maçı ne zaman sorusunu sormaya başladı. Glasgow Rangers Galatasary maçı ne zaman sorusunu sormak için çok araştırma yapıyor. Galatasaray - Glasgow Rangers maçı ne zaman saat kaçta canlı izle dinle takip ilk maç detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Galatasaray Glasgow Rangers karşılaşması saat kaçta hangi kanalda TV yayın link şifresiz detaylarının yer aldığı bilgiler için karşınızdayız. Rangers Galatasaray eşleşmesi İskoçya temsilcisinin Willem II'yi yenmesiyle ortaya çıktı ve Galatasaray Rangers maçını beklemeye başladı. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak Galatasaray Rangers maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman TV yayın link detay kesintisiz şifreli şifresiz Türkçe yayın detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.
UEFA Avrupa Ligi 3. Tur mücadelesinde İskoç Rangers, Hollanda ekibi Willem II'ye konuk oldu.RANGERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDE NEREDE?
Koning Willem II Stadion'da oynanan karşılaşmayı Rangers 4-0 kazanarak play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu. 1 Ekim'de oynanacak karşılaşma yine seyircisiz ve tek maç usulüne göre oynanırken kazanan takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmış olacak.
Ibrox'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati henüz netlik kazanmadı.
Galatasaray ve Rangers 2000-2001 Şampiyonlar Ligi grup müsabakalerında karşı karşıya gelmiş ve İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-2 kazanırken İskoçya'daki maç 0-0 bitmişti. RANGERS KİMDİR? RANGERS NERENİN TAKIMI?
Temsil ettiği yer: Glasgow - İskoçya KrallıkTeknik direktör: Steven GerrardArena/Stadyum: Ibrox StadyumuKapasite: 50.817
Rangers Futbol Kulübü, İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nin en üst seviyesi İskoçya Premiership'de oynayan Glasgow'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu, şehrin güneybatısında yer almaktadır. Premiership
Şampiyon (54)
1890/1891
1898/1899
1899/1900
1900/1901
1901/1902
1910/1911
1911/1912
1912/1913
1917/1918
1919/1920
1920/1921
1922/1923
1923/1924
1924/1925
1926/1927
1927/1928
1928/1929
1929/1930
1930/1931
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1936/1937
1938/1939
1946/1947
1948/1949
1949/1950
1952/1953
1955/1956
1956/1957
1958/1959
1960/1961
1962/1963
1963/1964
1974/1975
1975/1976
1977/1978
1986/1987
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1998/1999
1999/2000
2002/2003
2004/2005
2008/2009
2009/2010
2010/2011 İkinci (32)
1892/1893
1895/1896
1897/1898
1904/1905
1913/1914
1915/1916
1918/1919
1921/1922
1931/1932
1935/1936
1947/1948
1950/1951
1951/1952
1957/1958
1961/1962
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1972/1973
1976/1977
1978/1979
1997/1998
2000/2001
2001/2002
2003/2004
2006/2007
2007/2008
2011/2012
2018/2019
2019/2020 İskoçya 2. Lig
Şampiyon (1) 2012/2013 İskoçya 1. Lig
Şampiyon (1) 2013/2014 İskoçya Championship Şampiyon (1)
2015/2016 İskoçya FA Cup Şampiyon (33)
1893/1894
1896/1897
1897/1898
1902/1903
1927/1928
1929/1930
1931/1932
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1952/1953
1959/1960
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1965/1966
1972/1973
1975/1976
1977/1978
1978/1979
1980/1981
1991/1992
1992/1993
1995/1996
1998/1999
1999/2000
2001/2002
2002/2003
2007/2008
2008/2009 İkinci (18)
1876/1877
1878/1879
1898/1899
1903/1904
1904/1905
1920/1921
1921/1922
1928/1929
1968/1969
1970/1971
1976/1977
1979/1980
1981/1982
1982/1983
1988/1989
1993/1994
1997/1998
2015/2016 İskoçya Lig Kupası Şampiyon (27)
1946/1947
1948/1949
1960/1961
1961/1962
1963/1964
1964/1965
1970/1971
1975/1976
1977/1978
1978/1979
1981/1982
1983/1984
1984/1985
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1990/1991
1992/1993
1993/1994
1996/1997
1998/1999
2001/2002
2002/2003
2004/2005
2007/2008
2009/2010
2010/2011İkinci (8)
1951/1952
1957/1958
1965/1966
1966/1967
1982/1983
1989/1990
2008/2009
2019/2020 İskoçya Challenge Kupası Şampiyon (1)
2015/2016 İkinci (1) 2013/2014 Kupa Galipleri Kupası Şampiyon (1)
1971/1972 İkinci (2)
1960/1961
1966/1967 Avrupa Avrupa Ligi
İkinci (1)
2007/2008
Dünya Emirates Kupası İkinci (1)
2009 Avrupa UEFA Süper Kupa
İkinci (1)
1972/1973