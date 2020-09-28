Rangers-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Rangers maçının hakemi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Rangers-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
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28 Eylül 2020 15:53
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs  üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.



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