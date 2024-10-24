UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Glasgow Rangers ile FCSB karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rangers 4-0'lık skorla kazandı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tom Lawrance, 31 ve 55. dakikalarda Vaclav Cerny, 71. dakikada Hamza Igamane kaydetti.
Bu sonuçla Rangers, puanını 6'ya çıkardı. FCSB ise ilk puanlarını kaybederek 6 puanda kaldı.
Rangers, gelecek hafta Olympiakos'a konuk olacak. FCSB ise sahasında Midtjylland'ı ağırlayacak.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Tom Lawrance, 31 ve 55. dakikalarda Vaclav Cerny, 71. dakikada Hamza Igamane kaydetti.
Bu sonuçla Rangers, puanını 6'ya çıkardı. FCSB ise ilk puanlarını kaybederek 6 puanda kaldı.
Rangers, gelecek hafta Olympiakos'a konuk olacak. FCSB ise sahasında Midtjylland'ı ağırlayacak.