Rangers eski futbolcusu Van Bronckhorst'la anlaşmak üzere

Steven Gerrard'ın Aston Villa'ya imzasının ardından Rangers'ın yeni hocası merak ediliyor. Rangers'ın Gerrard'ın yerine görev yapması için eski futbolcularından Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi.



Sky Sports'un haberine göre geçtiğimiz Cumartesi günü Hollandalı hocayla bir araya gelen Rangers yönetiminin kararını vermesine kısa bir süre kaldığı ifade edildi. Hollandalı teknik adam 1 yıllık Guangzhou R&F macerasının ardından yaklaşık 1 yıldır da takım çalıştırmıyordu.



İskoç ekibinde 3 sezon oynayan Van Bronckhorst, buradaki başarılı performansının ardından Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda oynamış ve Hollanda Milli Takımı'nda da değişilmez sol çizgi oyuncusu olmuştu.





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