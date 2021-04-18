İskoçya Kupası son 16 turundaki dev derbide Rangers evinde Celtic ile karşı karşıya geldi. Old Firm derbisinde de bu sezon olduğu gibi sonuç değişmedi, maçı 2-0 kazanan Rangers çeyrek finale yükseldi.



Rangers'a galibiyeti getiren goller 10. dakikada Davis ile 34. dakikada Kenny'nin kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi. Celtic'de Edouard, 79. dakikada kullandığı penaltıda ağları sarsamadı.



Bu sonuçla birlikte Rangers, Celtic ile oynadığı son 5 maçta yenilmezken, bu seride 4 galibiyet almış oldu. Öte yandan Celtic şampiyonluğun ardından kupayı alma şansını da kaybetti.



Rangers, çeyrek finalde St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.



