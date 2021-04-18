Rangers, Celtic'in son umudunu da söndürdü

Rangers, Celtic karşısındaki üstünlüğünü İskoçya Kupası'nda da sürdürdü, 2-0 ile çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Rangers, Celtic'in son umudunu da söndürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2021 18:54
İskoçya Kupası son 16 turundaki dev derbide Rangers evinde Celtic ile karşı karşıya geldi. Old Firm derbisinde de bu sezon olduğu gibi sonuç değişmedi, maçı 2-0 kazanan Rangers çeyrek finale yükseldi.

Rangers'a galibiyeti getiren goller 10. dakikada Davis ile 34. dakikada Kenny'nin kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi. Celtic'de Edouard, 79. dakikada kullandığı penaltıda ağları sarsamadı.

Bu sonuçla birlikte Rangers, Celtic ile oynadığı son 5 maçta yenilmezken, bu seride 4 galibiyet almış oldu. Öte yandan Celtic şampiyonluğun ardından kupayı alma şansını da kaybetti.

Rangers, çeyrek finalde St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.