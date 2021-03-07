Rangers, 10 yıl sonra tekrar şampiyon!

Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktaladı.
32. haftada St.Mirren'i 3-0 yenen Steven Gerrard'ın öğrencileri, Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybı yaşamasının ardından 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bitime 6 hafta kala puan durumu
88 puan - Rangers
68 puan - Celtic
32. haftada St.Mirren'i 3-0 yenen Steven Gerrard'ın öğrencileri, Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybı yaşamasının ardından 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bitime 6 hafta kala puan durumu
88 puan - Rangers
68 puan - Celtic
🔥 Takımı toplam 117 gol attı
⚽️ 32 maçın 24'ünde gol yemedi
💪 32 maçlık yenilmezlik serisi
🔝🏴 21 puan farkla şampiyon oldu
Steven Gerrard yükleniyor⌛️ pic.twitter.com/6jPsXe3pQb
— Sporx (@sporx) March 7, 2021
❌ 2012: Celtic
❌ 2013: Celtic
❌ 2014: Celtic
❌ 2015: Celtic
❌ 2016: Celtic
❌ 2017: Celtic
❌ 2018: Celtic
❌ 2019: Celtic
❌ 2020: Celtic
✅ 2021: Rangers
Steven Gerrard'ın Rangers'ı 10 yıl sonra ilk kez İskoçya şampiyonu oldu 🏆 pic.twitter.com/OAdsOyXWTM
— Sporx (@sporx) March 7, 2021