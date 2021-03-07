Rangers, 10 yıl sonra tekrar şampiyon!

İskoçya Ligi'nde Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers, 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Rangers, 10 yıl sonra tekrar şampiyon!
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07 Mart 2021 17:04
Rangers, İskoçya Ligi'nde Celtic'in 9 yıllık şampiyonluk ambargosunu noktaladı.

32. haftada St.Mirren'i 3-0 yenen Steven Gerrard'ın öğrencileri, Celtic'in Dundee United karşısında puan kaybı yaşamasının ardından 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bitime 6 hafta kala puan durumu

88 puan - Rangers
68 puan - Celtic



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