Randolph: "Memphis'te her şey, puzzle gibi yerine otururdu..."

Eski All-Star Zach Randolph, kariyerinin en unutulmaz dönemi olan, Memphis Grizzlies döneminden bahsetti.



Randolph, NBA kariyerinde geçirdiği 17 sezonun sekizinde Grizzlies forması giymişti. Kimsenin onu istemediği bir zamanda Grizzlies, kendisinin yeniden canlanmasına ve ekibin tarihinin en iyisi olmasına yardımcı olmuştu.



Zach, eski NBA oyuncusu James Posey'nin "The Posecast" isimli podcastine konuk olarak, Grizzlies ile geçirdiği zamanı konuştu.



James, Randolph'a takımı kendisi için bu kadar özel yapan şeyin ne olduğunu sordu:



"Her şey bir yapboz gibi uyuyordu ve birlikte büyümüştük. Dediğim gibi koç Hollins vardı. O katıydı, bilirsin. İstediği şeyi istiyordu ve bu konuda çok netti. Bu iyi bir şeydi çünkü biz zaten koskoca adamlardık ve birbirimize karşı hep dürüsttük.



Birbirimize saygı ve sevgimiz vardı Birbirimize inanıyorduk. Eskiden maçlar öncesinde, iyi dinlenmeniz gerekirdi. Maçlardan önce striptiz kulübüne gitmek veya takılmak isteyebilecek bazı adamların olduğunu biliyorsun. Ama Memphis'e geldiğinizde biraz dinlenmen gerekirdi. Çünkü sonraki gün bir kavga olacağını bilirlerdi."



"TOPLULUK BENİ KUCAKLAMIŞTI..."



Randolph ayrıca, Memphis toplumunun kendisini kollarını açarak samimi bir şekilde karşıladığından da bahsetti:



"Ligdeki 17-18 yıllık kariyerimin en unutulmaz zamanı, Memphis'le geçirdiğim dönemde playofflarara gidişimiz ve topluluğun beni kucaklamış olmasıydı. Her şey bir puzzle gibi oturuyordu."