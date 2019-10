Randle'ın Durant'e cevabı: "Ben kendimi Knicks formasıyla iyi hissediyorum"

New York Knicks'in uzun forveti Julius Randle, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, New York Knicks markasının eskisi kadar iyi olmadığı hakkındaki yorumlara cevap verdi.



Durant, geçtiğimiz günlerde New York ekibinin eski markasının artık bulunmadığını ve eskisi kadar 'havalı' olmadığını söylemişti.



Randle'ın cevabı şöyle oldu:



"Mavi ve turuncular içinde kendimi iyi hissediyorum. Başkalarını bilemem ama ben her gün Knicks kıyafetlerimi giyerken kendimi pek havalı hissediyorum. Bu benim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Herkesin kendi görüşü var."



Koç David Fizdale ve Taj Gibson, ekibin kendisine odaklandığını ekledi.



Fizdale "Burada olmak istemiş olan adamları seviyorum. Gerçekten Knicks'in bir parçası olmak isteyen yedi adamımız var ve benim odaklandığım şey bu." şeklinde konuşurken, Gibson ise "dışarıda neler olup bittiğine pek odaklanmadık" açıklamasını yaptı.