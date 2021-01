Randle ve Barrett, Knicks'in başarısını Thibs'e atfediyorlar!

New York Knicks'in son beş maçının dördünde galibiyete ulaşmasında önemli katkıda bulunan oyuncuları Julius Randle ve RJ Barrett, takdirin çoğunu başantrenör Tom Thibodeau'nun alması gerektiğine inandıklarını belirttiler.



Randle, ekip hakkında şunları söyledi:



"Oynayacağımız her maça, zorlu bir eşleşme olsa bile kazanmayı umarak giriyoruz. Ve bu grubun bu tutumuna bayılıyorum. Ayrıca bence koçların istediği de bu. Thibodeau her gün üstümüzde. Kendisi bizim için harika bir lider. Bize hepimizin inandığı ve maçlara girmeden önce odaklanmamızı sağlayan bir oyun planı sunuyor."



Barrett ise, Thibodeau'nun çabaya önem verdiğini belirtti:



"Sıkı oynamak. Bu kadar. Her gece böyle oynuyoruz. Savaşıyoruz. Bunu yaptığımız sürece, bence iyi durumdayız.



Her şey Thibs ile başlıyor ve tüm takıma sirayet ediyor. Julius her gece canavar gibi. Bu herkes için geçerli. Maça gelen herkes gerçekten oynamaya geliyor ve arkasına bakmıyor. Takımdaki herkes pek çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor ve şimdiye dek yaptıklarımız harikaydı."