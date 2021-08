New York Knicks forveti Julius Randle, bu yaz döneminin başlarında dört yıllığı 117 milyon dolarlık bir sözleşme imzalarken, paradan çok stabil kalmaya öncelik verdiğini açıkladı.



Randle, önümüzdeki yaz sözleşmesinin bitmesini bekleseydi 200 milyon dolarlık bir uzatma için uygun olabilirdi, ancak 26 yaşındaki oyuncu motivasyonunun farklı olduğunu söyledi:



"Para da önemlidir, ama benim için mutluluk, basketbol durumu, ailem, stabil olmak ve New York'taki durumumuzu geliştirmeye devam etmek daha önemliydi. İki yıl önce buraya imza attığımda, vizyonum bu yöndeydi. Uzun vadeli bir şeye odaklanabilmek ve sıfırdan bir şeyler inşa edebilmek. Biz de bunu yapıyoruz.



Kariyerimde oynarken mutlu olamadığım yerler olmuştu. Bu konuda her iki tarafı da anlıyorum ve ayrıca kimyanın düzgün olmadığı bir yerde her gece işe gitmenin ne kadar zor olabileceğini de biliyorum.



Ve ben şahsen, ister antrenman olsun, ister uçak seyahatleri olsun, ister maçlar olsun, her ne olursa olsun, her gün işime gelmekten oldukça keyif alıyorum. Bir Knicks oyuncusu olmaktan dolayı çok mutluyum.



Bana göre şampiyonluk kazanmak için buradan daha iyi bir yer yok. Bu yüzden bu uzatma kontratını imzalamanın, (Knicks başkanı Leon Rose) ve yönetimdeki diğer kişilere, bu hedefe yönelik parçaları toplamalarına yardımcı olabileceğini düşünmüştüm."



Randle geçtiğimiz sezon sayı (24.1), ribaund (10.2) ve asist (6.0) kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarını elde etmiş ve ilk kez All-Star seçilmişti. Ayrıca, Knicks'in 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez playofflara çıkmasında büyük bir rol oynadıktan sonra, NBA'in En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.