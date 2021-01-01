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Randle: "New York'ta şampiyonluklar kazanmak istiyorum"

New York Knicks yıldızı Julius Randle, uzun süre New York'ta kalmak ve organizasyonla şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks yıldızı Julius Randle, uzun süre New York'ta kalmak ve organizasyonla şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi.

New York Times'tan Sopan Deb ile konuşan ve takımla kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Randle, Knicks organizasyonu ile hedeflerini şu şekilde açıkladı:

"Nereden başladığımızı biliyordum. Buraya imza attığımda karşılaştığım zorlukları biliyordum. Burada uzun vadeli olarak kalma ümidiyle imza atmıştım.

Bu takımın bir parçası olan adamlardan biri olmak istiyorum ve umuyorum ki birçok şampiyonluk kazanmak için rekabet edebiliriz. Hayalim bu. Benim için mükemmel olurdu."

NBA'deki altıncı yılında bulunan Randle, bu sezon oynadığı 29 maçta sayı, ribaund ve üç sayılık atışlarda kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda ve 23.1 sayı, 11.0 ribaund ve 5.6 asist istatistiklerine sahip.

Knicks ise 14-16'lık derecesiyle, Doğu'nun altıncı sırasında yer alıyor.


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