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Randle, MVP tartışmalarında yeri olduğuna inanıyor!

New York Knicks yıldızı Julius Randle, MVP tartışmalarında yer alması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks yıldızı Julius Randle, MVP tartışmalarında yer alması gerektiğini söyledi.

New York Daily'den Stefan Bondy, yazdığı bir makalede Randle'ın kendisini MVP yarışının bir parçası olarak gördüğünü ortaya çıkardı:

"Yani bu pek yakın bir yarış değil, ancak 26 yaşındaki oyuncu kendisinin de bu tartışmalara dahil olduğuna inanıyor:

'Elbette, hiç çekinmeden söyleyebilirim bunu.'

Takım arkadaşı Taj Gibson, Randle için, 'İnsanlar New York'ta oynamanın ne kadar zor olduğunu anlamıyor ve kendisi Knicks'e kazanmaya yönelik bir zihniyet getirmiş durumda. Ona hakkını vermelisiniz. Julius, MVP yarışında olma hakkını kazandı. Hakediyor bunu.' şeklinde konuştu."


Randle bu sezon oynadığı 65 maçta yakaladığı 24.1 sayı, 10.2 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları ile Knicks'i Doğu Konferansı'nda 37-29'luk bir dereceye ve dördüncü sıraya taşımış durumda.


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