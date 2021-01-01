Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Randle, 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' seçildi!

New York Knicks yıldızı Julius Randle, NBA'de 2020-21 sezonu için 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks yıldızı Julius Randle, NBA'de 2020-21 sezonu için 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Sezonu maç başına 24.1 sayı, 10.2 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile kapatan Randle, ayrıca %41.1'lik bir üçlük yüzdesine de sahipti.

Randle bunun yanında, bu performansı ile Knicks ekibini normal sezonda Doğu Konferansı'nın dördüncü sırasına taşımıştı.

Ödül adayları arasında, Randle'dan sonra gelen ilk üç isim arasında Detroit Pistons'dan Jerami Grant ve Denver Nuggets'tan Michael Porter Jr. da yer alıyordu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal