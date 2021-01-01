Randle, 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' seçildi!

New York Knicks yıldızı Julius Randle, NBA'de 2020-21 sezonu için 'En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.



Sezonu maç başına 24.1 sayı, 10.2 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları ile kapatan Randle, ayrıca %41.1'lik bir üçlük yüzdesine de sahipti.



Randle bunun yanında, bu performansı ile Knicks ekibini normal sezonda Doğu Konferansı'nın dördüncü sırasına taşımıştı.



Ödül adayları arasında, Randle'dan sonra gelen ilk üç isim arasında Detroit Pistons'dan Jerami Grant ve Denver Nuggets'tan Michael Porter Jr. da yer alıyordu.



