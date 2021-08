New York Knicks'in yıldızı Julius Randle, 2020-21 sezonundaki performansını "şans eseri" olarak nitelendiren kişilere yanıt verdi.



Randle bu yıl normal sezonda muhteşem bir çıkış yapmış olsa da, playofflardaki vasat altı performansları nedeniyle birçok kişi kendisinin gelecek sezonda aynı şekilde oynayamayacağını ileri sürmüştü.



Randle, kısa süre önce Twitter hesabı "Knicks Videos" tarafından paylaşılan bir videoda, bu eleştirileri yapanlara karşılık verdi ve kariyerini takip edenlerin, kendisinin ligde bulunduğu her sezon geliştiğini bildiğini açıkladı:



"Bence bunları söyleyenler, benim hakkımda hiçbir şey bilmeyen kişiler. Kariyerimi izlediyseniz, her yıl daha iyiye gittiğimi görmüşsünüzdür. Bu benim zihniyetimi ve bir oyuncu olarak kim olduğumu ortaya koyuyor. Eğer aksini düşünüyorsanız, düşünedurun."



Randle geçtiğimiz sezon sayı (24.1), ribaund (10.2) ve asist (6.0) kategorilerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarını elde etmiş ve ilk kez All-Star seçilmişti. Ayrıca, Knicks'in 2012-13 sezonundan bu yana ilk kez playofflara çıkmasında büyük bir rol oynadıktan sonra, NBA'in En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu ödülüne de layık görülmüştü.