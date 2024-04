New York Knicks yıldızı Julius Randle, sezonunu sonlandıran ameliyat öncesi bu sezon tekrar oynamak için "elinden gelen her şeyi yaptığını" söyledi.



Randle, Bleacher Report'a verdiği özel bir röportajda, Ocak ayının sonlarında sağ omzunun çıkmasından sonra neden sezonunu sonlandıracak ameliyatı olmayı seçtiğini açıkladı.



29 yaşındaki Randle, bu sezon geri dönme umudunu canlı tutmak için başlangıçta ameliyat olmamayı tercih ettikten sonra, rehabilitasyon sürecinde bir aksilik yaşadığını belirtti:



"Bu sezon geri dönmek için elimden gelen her şeyi yaptığımı herkesin bilmesini istiyorum. Niyetim şu anda oynamak üzerineydi. İlk sakatlandığımda ameliyat olmayı tercih etmeme sebebim buydu. Ama sonunda ameliyat olmama sebep olan şey, yaklaşık beş hafta önceki tam temaslı bir antrenman sırasında omzumu yeniden sakatlamamdı.



Omzum tekrar çıkmıştı ve ilk kez çıktığında yaşadığım aynı acıyı yaşamıştım. O zamandan beri zorlu bir mücadele oldu. Bu noktada ameliyat olmak tek seçeneğimdi. Sinir bozucu bir durum ama her şeyi denediğimi bildiğim için, içim rahat."



"TEK SEÇENEĞİM BUYDU..."



Randle, 2024-25 sezonunun başlangıcında tamamen sağlıklı olmayı beklediğini söylerken, Knicks, ameliyattan sonra yıldız oyuncunun beş ay içinde yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.



"Birkaç omuz uzmanını ziyaret ettim. Biri yüzde 100 ameliyat olmam gerektiğini söylemişti. Bir diğeri ise risk altında olduğumu ancak tekrar yerinden çıkarırsam kalıcı olarak zarar verebileceğimi belirtmişti.



Bu takıma inandığım için şansımı denemek istedim, fakat ne yazık ki işe yaramadı. Kabullenmesi zor bir durum ama bu noktada tek seçeneğim buydu. Kendi kendine düzelmeyecekti."



Randle, sakatlığı yaşadığında ameliyat olmayı tercih etmiş olsaydı, bununla başa çıkmanın zor olabileceğini de sözlerine ekledi:



"'Ya oynayabilseydim' cümlesini kafamda döndürüp durmak istemedim. Oynayıp oynayamayacağımdan kesin emin olmak istiyordum. Bu süreçten geçtiğim için hiçbir pişmanlık duymuyorum. Takımım adına sahaya geri dönmek için kendime bir şans vermem gerekiyordu. Yapabileceğimi sandım, fakat o antrenmanda olanlar işi bozdu."



Randle bu sezon ameliyatı öncesinde çıktığı 46 maçta 24.0 sayı, 9.2 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakaladı.





