randevu.nvi Seyahat İzni nasıl alırım, işte adım adım yolları

randevu nvi adresi üzerinden Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı burada. Alo 199 ile seyahat izin belgesi başvurusu ve alma yolları burada. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu. Seyahat İzin Belgesi'ni ilçe kaymakamlıklardan ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik ortamda işlem yapmak.

Son dakika haberine göre; Seyahat İzni Belgesi artık Alo 199'dan alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında." Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.



Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.



ALO 199 İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR



Seyahat İzin Belgesi valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan kurullardan alınabiliyor. Ayrıca isteyenler elektronik ortamda da başvuru yapabiliyor. Öncelikle şehirlerarası seyahat için bir sebebinizin olması gerekiyor.



Tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler,

Birinci dereceden yakını vefat edenler ya da ağır hastalığı olanlar,

Son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar

Askerlik terhisi olanlar ya da yurt dışı dönüşü karantina süresini dolduranlar 6009 sayılı genelgeye göre geçerli sebeplerle belgelerini ibraz edenler, otobüsle ya da özel aracıyla seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Ayrıca kamu görevi olanlar ya da yaptığı iş nedeniyle seyahat etmek zorunda kalanlar da ilgili meslek odalarından yazı alarak bu belge için başvurabilir. Seyahat İzin Belgesi'ni ilçe kaymakamlıklardan ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik ortamda işlem yapmak.







SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN







İnternetten e-devlet'e girip arama butonuna seyahat izin belgesi yazarsanız, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sayfasına yönlendirir.



'Seyahat İzin İşlemleri' şıkkını tıkladığınızda alt kutuda Otobüs Seyahat İzin Belgesi ya da Özel Araç Seyahat İzin Belgesi verilmesi şeklinde iki kutucuk çıkıyor. Seçimi yaptıktan sonra bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.



Seçimi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda sizin adres ve telefon bilgileri yer alıyor. Ve alt kutucukta sorulan sorulara yanıt vermeniz isteniyor.



Şu an Bulunduğu/Kaldığı Adres:

Gideceği Yerdeki Adresi:

Gideceği Yerdeki Hane Halkından En Az Birinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Cep Telefonu:

Beraberindeki Yakınlarının (Eş, Çocuk, Anne, Baba, Kardeş) T.C. Kimlik Numarası ve İsimleri:

Başvuru Sebepleri:

Tedavi İhtiyaçları Nedeniyle Başvuru, Birinci Derece Yakınları Vefat Eden / Ağır Hastalığı Olanlar İçin Başvuru, Kalacak Yeri Bulunmayanlar İçin Başvuru, Diğer Sebeple Başvuru Tüm bu soruları ve bilgileri girdikten sonra alttaki başvur butonunu tıklamanız yeterli. Başvurular bu kurul tarafından değerlendirilip size 'Başvurunuz kabul edilmiştir' ya da 'Başvurunuz red edilmiştir' şeklinde SMS ile bilgi mesajı gelecek. Bu izinle otobüs biletini satın alabilir ya da özel aracınızla yola çıkabilirsiniz.Otogarlardaki başvuru masalarından SMS mesajını gösterip belgenizi alabilirsiniz. Şehir giriş çıkışlarında polis bu belgeyi göstermenizi ister ve ona göre yola devam etme hakkınız olur.



SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TEN NASIL ALINIR



1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.



2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.



3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.



4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.



SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET'TE



Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek



KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?



"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.



NEREYE GİDİLDİĞİ İLGİLİ VALİLİĞE BİLDİRİLECEK



Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.



İL GİRİŞİNDE TEKRAR SAĞLIK KONTROLÜ



Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.



SADECE İL OTOGARLARI'NDA DURULACAK



Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.



artıkalınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.Seyahat İzin Belgesi valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan kurullardan alınabiliyor. Ayrıca isteyenler elektronik ortamda da başvuru yapabiliyor. Öncelikle şehirlerarası seyahat için bir sebebinizin olması gerekiyor.6009 sayılı genelgeye göre geçerli sebeplerle belgelerini ibraz edenler, otobüsle ya da özel aracıyla seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Ayrıca kamu görevi olanlar ya da yaptığı iş nedeniyle seyahat etmek zorunda kalanlar da ilgili meslek odalarından yazı alarak bu belge için başvurabilir. Seyahat İzin Belgesi'ni ilçe kaymakamlıklardan ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik ortamda işlem yapmak.İnternetten e-devlet'e girip arama butonuna seyahat izin belgesi yazarsanız, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sayfasına yönlendirir. Bu linke tıkladığınızda önünüze çıkan ekranda sağ üst köşede Yeni Başvuru kutucuğu var. Orayı tıklarsanız 'Başvuru Türü' çıkıyor.'Seyahat İzin İşlemleri' şıkkını tıkladığınızda alt kutuda Otobüs Seyahat İzin Belgesi ya da Özel Araç Seyahat İzin Belgesi verilmesi şeklinde iki kutucuk çıkıyor. Seçimi yaptıktan sonra bulunduğunuz ili seçmeniz gerekiyor.Seçimi yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda sizin adres ve telefon bilgileri yer alıyor. Ve alt kutucukta sorulan sorulara yanıt vermeniz isteniyor.Tüm bu soruları ve bilgileri girdikten sonra alttaki başvur butonunu tıklamanız yeterli. Başvurular bu kurul tarafından değerlendirilip size 'Başvurunuz kabul edilmiştir' ya da 'Başvurunuz red edilmiştir' şeklinde SMS ile bilgi mesajı gelecek. Bu izinle otobüs biletini satın alabilir ya da özel aracınızla yola çıkabilirsiniz.Otogarlardaki başvuru masalarından SMS mesajını gösterip belgenizi alabilirsiniz. Şehir giriş çıkışlarında polis bu belgeyi göstermenizi ister ve ona göre yola devam etme hakkınız olur.1. E-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapın.2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.3. Değerlendirme sonucunda başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir." veya "Başvurunuz ret edilmiştir." şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacak.4. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogat ve havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından TC kimlik numarası ile doğrulamaları yaptıktan sonra kabul edilecek.Cumhurbaşkanlığı: Seyahat belgesi başvuruları e-devlet üzerinden alınabilir. Sonuçlar kısa mesaj ile gönderilecek"Seyahat İzin Belgesi"nden faydalanabilecekler tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi. Ayrıca üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler ve üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin de seyahat kısıtlaması olamayacak.Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.

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