Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında, sahasında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray'da gözler yeni transfer Wilfried Zaha'da olacak.
Kayserispor maçında süre alan hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.
Bilindiği gibi Zaha'nın transferi sarı kırmızılı camiada büyük ses getirmiş ve Fenerbahçe'ye gönderme yapılarak (Ali Cabbar parçası) iş resmiyet kazanmıştı.
ICARDI DE BU SEZON İLK KEZ...
Zaha ile birlikte bonservisi alınan Mauro Icardi de bu sezon ilk kez taraftarla kucaklaşacak.
Kayserispor maçında süre alan hücum oyuncusu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.
Bilindiği gibi Zaha'nın transferi sarı kırmızılı camiada büyük ses getirmiş ve Fenerbahçe'ye gönderme yapılarak (Ali Cabbar parçası) iş resmiyet kazanmıştı.
ICARDI DE BU SEZON İLK KEZ...
Zaha ile birlikte bonservisi alınan Mauro Icardi de bu sezon ilk kez taraftarla kucaklaşacak.