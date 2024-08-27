RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkacak

Başakşehir, play-off turu rövanş maçında çarşamba günü St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkacak
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27 Ağustos 2024 11:25
Son güncelleme 27 Ağustos 2024 11:26
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında çarşamba günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

Başakşehir'de eksikler

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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