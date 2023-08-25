RAMS Başakşehir, Onur Ergün'ü transfer etti

RAMS Başakşehir, son olarak Atakaş Hatayspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbolcu Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Onur Ergün'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbolcu Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Onur Ergün'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.