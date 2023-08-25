RAMS Başakşehir, Onur Ergün'ü transfer etti

Başakşehir, son olarak Hatayspor forması giyen Onur Ergün (30, DOS) ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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RAMS Başakşehir, Onur Ergün'ü transfer etti
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25 Ağustos 2023 18:10
Son güncelleme 25 Ağustos 2023 18:11
RAMS Başakşehir, son olarak Atakaş Hatayspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün'ü transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, futbolcu Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Onur Ergün'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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