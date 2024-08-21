RAMS Başakşehir, İrlanda'da avantaj için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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RAMS Başakşehir, İrlanda'da avantaj için sahaya çıkacak
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21 Ağustos 2024 13:32
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan Mohammed Al-Emara yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

Berat Özdemir ilk kez kadroda

UEFA listesine adı eklenen yeni transferlerden Berat Özdemir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın forma vermesi halinde İstanbul ekibiyle ilk Avrupa kupası maçına çıkacak.

Başakşehir'in dün kadrosuna kattığı Miguel Crespo ise bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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