Rams Başakşehir'de ayrılık!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Nacer Chadli ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Nacer Chadli ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Belçikalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.



BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI



34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Başakşehir'den KVC Westerlo'ya kiralanmıştı. RAMS Başakşehir'de toplam 51 karşılaşmaya çıkan Belçikalı oyuncu 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



