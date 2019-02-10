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Ramos'tan Barcelona'ya gözdağı; "Zorlaştıracağız"

Atletico Madrid'i 3-1 mağlup ederek zirveye yaklaşan Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos, Barcelona'nın işini zorlaştırmak istediklerini ve şampiyonluk için savaşacaklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ramos'tan Barcelona'ya gözdağı; 'Zorlaştıracağız'
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10 Şubat 2019 02:29
Real Madrid'in İspanyol stoperi Sergio Ramos, Atletico Madrid'i 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

"VAR'A MİNNETTARIM"

Maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumlayan Ramos, "VAR'a minnettarım. Futbolun daha dürüst olması için VAR gereklidir" dedi.

"HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkının 5'e indirmesini değerlendiren Sergio Ramos, "Puan durumundaki konumumuzu iyileştirme ve liderle olan farkı azaltma hedefimizi gerçekleştirdik. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"HAYATI ZORLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Sergio Ramos sözlerini "Umudumuz sürüyor. Üç kulvarı da kazanmak için savaşacağız. Lig şampiyonluğu bizi motive ediyor. Barcelona için hayatı zorlaştırmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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