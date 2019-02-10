Ramos'tan Barcelona'ya gözdağı; 'Zorlaştıracağız'

İspanyol stoperi3-1 mağlup ettikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.Maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumlayan Ramos, "VAR'a minnettarım. Futbolun daha dürüst olması için VAR gereklidir" dedi.Maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkının 5'e indirmesini değerlendiren Sergio Ramos, "Puan durumundaki konumumuzu iyileştirme ve liderle olan farkı azaltma hedefimizi gerçekleştirdik. Neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.Sergio Ramos sözlerini "Umudumuz sürüyor. Üç kulvarı da kazanmak için savaşacağız. Lig şampiyonluğu bizi motive ediyor. Barcelona için hayatı zorlaştırmak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.