Ramos yoksa, Benzema var: Üst üste 8!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid, Ramos'un cezalı olduğu maçta Alaves'i 2-0 mağlup etti ve üst üste 8. galibiyetini aldı.

Ramos yoksa, Benzema var: Üst üste 8!
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11 Temmuz 2020 00:59
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Madrid evinde Alaves ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 11. dakikada penaltıdan Karim Benzema ile 50. dakikada Benzema'nın asistinde Asensio'dan geldi.

Real Madrid'de son dönemde formunun zirvesine ulaşan Sergio Ramos, cezası nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Real Madrid puanını 80 yaptı ve 3 hafta kala Barcelona ile 4 puanlık farkı korudu. 6 maçtır sahadan yenilgiyle ayrılan Alaves ise 35 puanla, düşme hattının 3 puan üstünde yer aldı ve korkuyu yakından hissetmeye başladı.

La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid deplasmanda Granada ile karşılaşacakken, Alaves ise evinde Getafe'yi konuk edecek.

REAL MADRID ŞAMPİYONLUĞA YAKIN

La Liga'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti. Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor

Real Madrid'in kalan maçları (80)
Granada (D)
Villarreal
Leganes (D)
 
Barcelona'nın kalan maçları (76)
Valladolid (D)
Osasuna
Alaves (D)
 

 



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