Ramos'tan Messi'ye Ballon d'Or desteği

Paris Saint-Germain'de forma giyen Sergio Ramos, Ballon d'Or yarışında takım arkadaşı Lionel Messi'ye destek verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ramos'tan Messi'ye Ballon d'Or desteği
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29 Kasım 2021 16:09
Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Sergio Ramos, takım arkadaşı Lionel Messi'nin Ballon d'Or kazanma şansını değerlendirdi.

Ramos, "Messi, PSG için çok önemli bir futbolcu. O, eşsiz bir isim. Böyle bir futbolcunu takımda olması bir ayrıcalık" dedi.

Messi'nin Ballon d'Or yarışında favori olduğunu söyleyen İspanyol savunma oyuncusu, "Ben daima takım arkadaşlarımı desteklerim. Ona şimdiden iyi şanslar diliyorum" şeklinde görüşlerini aktardı.

Ballon d'or ödülü, bu yıl 29 Kasım'da Paris'te düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

MESSI KAZANDI İDDİASI

Öte yandan İspanya'nın Marca gazetesi ise Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazandığını öne sürdü.


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