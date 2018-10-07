Ramos: 'Şimdi herkes Ronaldo diyecek...'

tecrübeli savunma oyuncusu1-0 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.Son 4 resmi maçta gol atmamalarını yorumlayan Ramos, "Şimdi herkes, Cristiano Ronaldo'nun yokluğu yüzünden gol atamadığımızı söyleyecek. Ancak Ronaldo takımdayken de böyle zamanlar yaşadık. Elbet goller gelecek" ifadelerini kullandı.Savaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Sergio Ramos, "Ölümüne savaşacağız. Bu bizim genlerimizde olan şey. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz ama goller gelecek ve hedeflerimiz için daima savaşacağız." dedi.Eleştirilen Lopetegui'yi destek veren Ramos, "Bazen antrenör değiştirmek iyidir. Bazen iyi değildir. Şu anda teknik direktör değişikliği yapılması çılgınlık olur. Biraz sabır..." şeklinde konuştu.La Liga'da Alaves'e 1-0 mağlup olan ve son 4 resmi maçta gol atamayan Real Madrid'de İspanyol stoper Sergio Ramos, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.