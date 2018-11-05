  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    'Skrtel, Şaş'ı döve döve Adana'ya götürür ve..
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Ramos: "Islıklandığım için gururluyum"

Real Madrid'in İspanyol kaptanı Sergio Ramos, alınan başarısız sonuçların ardından taraftarlar tarafından ıslıklanmasına dair konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ramos: 'Islıklandığım için gururluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2018 16:44
La Liga devi Real Madrid'de son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle oldukça tepki çeken Lopetegui gönderilmiş, ardından ibre kaptan Sergio Ramos'a dönmüştü.

İspanyol devinin son olarak oynadığı Real Valladolid karşılaşmasında taraftarlar tarafından ıslıklanan Ramos, konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

32 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada "ıslıklandığında dolayı mutlu olduğunu" ifade ederken, "Ben, bu takımın kaptanıyım ve ihtiyaç duyulan biriyim. Gerçek şu ki tepki çektiğim için gururluyum." dedi.

Taraftarların nasıl hissettiğini bildiğini dile getiren Ramos, "Taraftarların nasıl hissettiğini, tüm oyuncuların ne yaptığını ve sorumlulukların farkında olduğumu bilmeliler." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda geçici olarak takımın başına getirilen Solari hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Antrenörün kim olduğu önemli değil, ölene dek onunla olacağız ve Solari'nin zor anlarında ona yardım edeceğiz" dedi ve sözlerinin sonlandırdı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için