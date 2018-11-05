La Liga devi Real Madrid'de son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle oldukça tepki çeken Lopetegui gönderilmiş, ardından ibre kaptan Sergio Ramos'a dönmüştü.İspanyol devinin son olarak oynadığı Real Valladolid karşılaşmasında taraftarlar tarafından ıslıklanan Ramos, konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.32 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada "ıslıklandığında dolayı mutlu olduğunu" ifade ederken,dedi.Taraftarların nasıl hissettiğini bildiğini dile getiren Ramos,ifadelerini kullandı.Konuşmasının sonunda geçici olarak takımın başına getirilen Solari hakkında konuşan yıldız futbolcu,dedi ve sözlerinin sonlandırdı.