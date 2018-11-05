La Liga devi Real Madrid'de son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle oldukça tepki çeken Lopetegui gönderilmiş, ardından ibre kaptan Sergio Ramos'a dönmüştü.
İspanyol devinin son olarak oynadığı Real Valladolid karşılaşmasında taraftarlar tarafından ıslıklanan Ramos, konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada "ıslıklandığında dolayı mutlu olduğunu" ifade ederken, "Ben, bu takımın kaptanıyım ve ihtiyaç duyulan biriyim. Gerçek şu ki tepki çektiğim için gururluyum." dedi.
Taraftarların nasıl hissettiğini bildiğini dile getiren Ramos, "Taraftarların nasıl hissettiğini, tüm oyuncuların ne yaptığını ve sorumlulukların farkında olduğumu bilmeliler." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda geçici olarak takımın başına getirilen Solari hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Antrenörün kim olduğu önemli değil, ölene dek onunla olacağız ve Solari'nin zor anlarında ona yardım edeceğiz" dedi ve sözlerinin sonlandırdı.
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İspanyol devinin son olarak oynadığı Real Valladolid karşılaşmasında taraftarlar tarafından ıslıklanan Ramos, konu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
32 yaşındaki yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada "ıslıklandığında dolayı mutlu olduğunu" ifade ederken, "Ben, bu takımın kaptanıyım ve ihtiyaç duyulan biriyim. Gerçek şu ki tepki çektiğim için gururluyum." dedi.
Taraftarların nasıl hissettiğini bildiğini dile getiren Ramos, "Taraftarların nasıl hissettiğini, tüm oyuncuların ne yaptığını ve sorumlulukların farkında olduğumu bilmeliler." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda geçici olarak takımın başına getirilen Solari hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Antrenörün kim olduğu önemli değil, ölene dek onunla olacağız ve Solari'nin zor anlarında ona yardım edeceğiz" dedi ve sözlerinin sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın