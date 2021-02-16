Ramos 12 milyon euro istiyor, Real Madrid yanaşmıyor

Real Madrid'de takım kaptanı Serigo Ramos'la kontrat için henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ramos 12 milyon euro istiyor, Real Madrid yanaşmıyor
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16 Şubat 2021 22:23
İspanya La Liga devi Real Madrid'de Sergio Ramos'un kontrat problemi çözülemiyor.

İspanyol basınının haberine göre; Sergio Ramos ve Real Madrid, sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değil.

Haberde Ramos'un yıllık 12 milyon euro'luk ücretinin karşılanması durumunda kulüpte kalmayı kabul edeceği belirtildi. Ancak Real Madrid'in mevcut finansal ortamda bu fiyatı karşılayamayacağı ifade edildi.

Sergio Ramos'un Real Madrid'le anlaşamaması halinde Premier Lig'in yolunu tutacağı yazıldı.

34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek ve serbest kalacak.



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