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Ramon Motta: "Jose Sosa, Trabzonspor'u şampiyon yapar"

Ramon Motta, eski takım arkadaş Jose Sosa'nın bu performansla Trabzonspor'u şampiyon yapabileceğini söyledi.

Ramon Motta: 'Jose Sosa, Trabzonspor'u şampiyon yapar'
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13 Ekim 2018 12:08
Ülkemizde Beşiktaş ve Antalyaspor formalarını giyen Ramon Motta, Jose Sosa'yı anlattı.

Brezilya'nın Vasco da Gama takımında oynayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, eski takım arkadaşı Sosa'ya övgü yağdırdı.

Motta, "Süper Lig'i takip ediyorum. Eski takım arkadaşım Sosa müthiş oynuyor. Hele bu hafta Akhisar'a attığı frikik golü muhteşem. Bu gol bana 2015-2016'yı hatırlattı. O sezon da Sosa'nın liderliğinde müthiş oynamış ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştık. Aynı ışığı onun gözlerinde görüyorum. Böyle devam ederse takımını şampiyon yapar" ifadesini kullandı

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