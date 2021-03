Ramo Cuma Show TV 37. bölüm full izle CANLI YAYIN

Ramo ShowTV ekranlarında 37. bölüm yayınlanıyor ve izle canlı olarak Ramo yeni bölümü ekranlarda olacak. Canlı yayın izlenebilien Ramo Show TV'de her Cuma olduğu gibi bu Cuma da izleyicisiyle buluşacak.Ramo 37. bölüm 26 Mart Cuma canlı izlemeden önce konusunu, oyuncularını, Ramo nerede çekiliyor bilgilerini incelemek istiyor. Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo 26 Mart 2021 Cuma canlı izle ShowTV HD yeni bölüm 37. bölüm yayınlanacak. Her hafta cuma günü ShowTV'de yayınlanan Ramo dizisi tek parça youtube izle yayın canlı 37. bölüm Ramo özet konusuyla ilgili bilgiler bulunuyor.Ramo, kaybolan paraların peşinde hiç bilmediği bir kasabaya ulaşır. Kaptan, paraların bulunması için Ramo'ya 24 saat süre verir. Aksi halde kasabayı yerle bir edecektir. Bir yandan masum insanları Kaptan'ın şerrinden korumaya çalışan Ramo, diğer yandan kendisine kimin ihanet ettiğini araştırmaya başlar.Şerif ise Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmeye kararlıdır. Bu uğurda yeni bir plan yapan Şerif, amacına bir adım daha yaklaştığını düşünüyordur. Diğer yandan Sibel, başını belaya sokmasına rağmen Doğu'nun annesini aramaya devam eder. İpuçları Sibel'i hiç beklemediği bir yere çıkarır. Olan biteni öğrenen Ramo bile bu son durum karşısında ne yapacağını bilemez.Ramo, büyük patronların dünyasına girmiştir artık. Kendisine verilen ilk görev, yüklü miktardaki bir parayı yurtdışına çıkarmaktır. Oysa bu küçük işler Ramo'nun umurunda bile değildir! Onun asıl amacı patronların kurduğu bu sistemi yerle bir etmektir.Hasan, Afet'in gönlünü yeniden kazanmaya ve onu eve dönmeye ikna etmeye çalışırken Sibel de bambaşka bir maceranın içindedir; Doğu'nun annesini bulmaya çalışıyordur. Aynı amaçla hareket eden Nehir'le yolları kesişen Sibel'in başı büyük belaya girer.Ramo, büyük bir savaşa girmiş ve planını gerçekleştirmeye çalışırken Sibel'in başının belada olduğunu öğrenir. Ramo, her yandan sıkışmıştır.Murat Yıldırım - RamoEsra Bilgiç – SibelOlgun Şimşek – Cihangirİlker Aksum – HasanYiğit Özşener – Yavuzİdil Fırat – FidanDevrim Özkan – NehirMustafa Yıldıran – DoğuPelin Körmükçü – AhsenEfsane Odağ – AhsenSacide Taşaner - SebahatRamo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.Ramo dizisi başladığında Adana'da çekimleri yapılmıştı. Son bölümleri Ramo dizisinin İstanbul'da çekimlerinin yapıldığını gösteriyor.Cihangir'in ölümü İstanbul'daki bütün dengeleri alt üst etmiştir. Mazhar, Ramo'ya yardım ettiği için patronlarının karşısında büyük bir bedel ödemek zorunda kalırken Vadim de Ramo'yu ortadan kaldıracak bir planı devreye koymuştur.Yıldırım'ın kardeşi Kudret, Ramo'nun karşısına çıkarak ona meydan okudu. Hem kendi gücünü göstermek hem de Ramo'yu test etmek isteyen Kudret'in oyunu, gerilim dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Ramo ise testi geçerek kim olduğunu Kudret'e de gösterdi. Ramo'yu yanına alan Kudret, onu bambaşka bir dünyanın içine sürükledi. Ramo, Kudret ile birlikte masaya oturarak önemli isimlerle tanıştı. Ramo, giderek oyunun içine daha da dahil olurken, İstanbul'daki güç savaşlarında yeni bir yola çıktı.Kaptan'a yapılan saldırının peşine düşen Ramo, iş insanı Anar ile Şerif'in buluştuğunu gördü. Otelden çıkan Şerif'in yolunu kesen Ramo, Doğu ile birlikte Şerif'i almayı başardı. Operasyonu başarıyla tamamlayan Ramo, Şerif'i hain olan Kudret'in karşısına götürmek için harekete geçti. Finalde ise Kudret'in karşısına geçtiğinde büyük gerçekleri öğrendi.Ramo, İstanbul'da büyük ve tehlikeli bir oyunun içindeyken, Sibel de aile içi meselelerle uğraşıyordu. Hasan, Çiçek'in kızı olduğunu duyduktan sonra ne yapacağını bilemezken Sibel, ona yardım etmek için harekete geçti. Dilber ile konuşmak için bir araya gelen Hasan, bir kızı olduğunun saklanmasından dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi. Hasan ve Dilber'in yıllar sonra gerçekleşen duygu dolu yüzleşmesi sırasında Afet'in gelmesi ise Hasan'ı zor durumda bıraktı.