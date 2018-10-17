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Ramil Guliyev'in Yılın Atleti heyecanı

Avrupa Atletizm Birliği, 26 Ekim Cuma günü ödül kazananları açıklayacak.

Kaynak: AA
Ramil Guliyev'in Yılın Atleti heyecanı
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17 Ekim 2018 11:37
Avrupa Atletizm Birliğinin ödülleri, 26 Ekim Cuma günü sahiplerine verilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, "yılın atleti" oylamasında üst üste ikinci kez finale kaldı. 28 yaşındaki sprinter, Berlin'de 16 yıllık şampiyona rekorunu kırarak kazandığı altın madalya ve sezon boyu gösterdiği üstün performans sonrasında Avrupa Atletizm Birliği tarafından finalistler arasına seçildi.

Başlangıçta 10 atletten oluşan aday listesi, internet oyları, federasyon ve medya üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında 4'e indi. Buna göre Fransızların dünya rekortmeni dekatleti Kevin Mayer, Avrupa şampiyonu İsveçli sırıkçı Armand Duplantis ve Norveç'in başarılı mesafecisi Jacob Ingebrigtsen ile Ramil Guliyev finalistler arasında yer aldı.

Avrupa Atletizm Birliğinin ödüllerini kazanan atletler, 26 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentindeki törende açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek.

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