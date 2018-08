Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat altını

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, erkekler 200 metrede altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da altın madalya almayı hedeflediğini söyledi.Ramil Guliyev,b yaptığı açıklamada, Berlin'de altın madalya aldığı için mutlu olduğunu belirterek, Almanya'da çok sayıda Türk'ün yaşadığını ve onlardan statta büyük destek gördüğünü kaydetti.Berlin'deki atletizm pistinin sprint sporcuları için özel bir yeri olduğunu aktaran Guliyev, dünya rekorunun bu statta elde edildiğini anımsattı.Kariyerini noktalayan Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt ile 2009 Dünya Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde kendisinin de koştuğunu hatırlatan 28 yaşındaki milli sporcu, "Tekrar buraya dönmek çok mutlu etti." dedi.Guliyev, dünya ve Avrupa şampiyonluklarından sonra olimpiyatlardaki hedefinin sorulması üzerine, "Hedef tabii ki altın madalya. Ben söz veriyorum, elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım. Zaten çok çalışıyorum. İki katını çalışacağız. İnşallah olimpiyat madalyası çok yakın. Sadece onu almak lazım." diye konuştu.Berlin'de erkekler 200 metrede rekorunu geliştirdiğini belirten Guliyev, "Avrupa rekoruna 4 salise gibi bir şey kaldı. 4 salise çok az gibi görünüyor ama elimdeydi aslında. 5 metre önceden elimi yukarı atmasaydım rekor gelirdi. Her şey bir anda olmaz." ifadelerini kullandı.Tecrübeli atlet, yarıştan sonra verdiği asker selamına ilişkin de, "Ben ülkenin askeriyim. Ülkeyi bu şekilde temsil ediyoruz. Bu şekilde ülkemi temsil etmeye fırsatım olduğu için mutluyum." şeklinde görüş belirttti.Yarıştan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığının hatırlatılması üzerine Guliyev, "Benden olimpiyatlarda bir madalya getirmem için söz aldı ve teşekkür etti. Sporcuları takip ettiği için mutluyum. Gerçekten büyük motivasyon oluyor. 'Daha iyisini yapabilirsiniz' şeklinde motive ediyor. Böyle bir dikkat bize biraz daha iyi şekilde baskı oluyor. Bizi takip ediyorlar ve işimizi daha sağlam yapmamız lazım." diye konuştu.Yarışlara Türkiye'de hazırlandığını dile getiren milli sporcu, "Bana (sen sprinter olmak istiyorsan Amerika'ya gitmen lazım) diyorlar. Orada çalışmak lazım. Ben de sene boyunca Türkiye'de hazırlanıyorum. Kışları Antalya'da, bütün hazırlığı Türkiye'de yapıyoruz. Her şey bizim elimizde her şeyi de yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 bayrak yarışında koşacağını belirten milli atlet, "İyi takıma sahibiz. Bayrak yarışında çok büyük bir şansımız var. Hata yapmazsak bir altın madalya hedefimiz var. İngiltere takımı çok kuvvetli. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum. İnşallah başa baş geçer ve kazanırız o yarışı." ifadelerini kullandı.Şampiyonadan sonra bu yıl 3 yarışı kaldığını aktaran Guliyev, "Önemli yarışlarda mücadele edeceğiz. Güzel derece yapmaya çalışacağız. Sezonun büyük zirvesi Avrupa rekoru. İnşallah da onu yapıp sezonu kapatırız." diyerek sözlerini tamamladı.